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Футбол и слёзы, и любовь: как болельщики пережили матч Россия — Хорватия
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Футбол и слёзы, и любовь: как болельщики пережили матч Россия — Хорватия 

76.ru 15 часов назад
Фото: 76.ru
Такие эмоции не сдержать!
Это был отличный матч! Казалось, во время игры Россия — Хорватя, фанзона в Ярославле просто взорвется — такой был накал страстей! К финалу от напряжения воздух просто звенел. И вот серия пенальти кончилась. На глазах болельщиков выступили слёзы. Как ярославцы пережили эту игру — в нашем фоторепортаже
Серия пенальти истрепала все нервы
Мы так молили о победе!
Но наши мольбы не были услышаны
Футбол в обнимочку
Нам так нужен был гол!
Когда забили в ворота твоей сборной
Все переживания — в этом взгляде
Глаза б мои на хорватов не смотрели!
Опасный момент!
У самой сцены, на кромке поля
Аж до слёз…
Фанзона после игры опустела мгновенно
Но мы невероятн гордимся нашей сборной. Это была достойная игра. Спасибо, ребята!
Оле-оле-оле-оле!
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