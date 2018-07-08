Футбол и слёзы, и любовь: как болельщики пережили матч Россия — Хорватия

Такие эмоции не сдержать!

Это был отличный матч! Казалось, во время игры Россия — Хорватя, фанзона в Ярославле просто взорвется — такой был накал страстей! К финалу от напряжения воздух просто звенел. И вот серия пенальти кончилась. На глазах болельщиков выступили слёзы. Как ярославцы пережили эту игру — в нашем фоторепортаже

Серия пенальти истрепала все нервы

Мы так молили о победе!

Но наши мольбы не были услышаны

Футбол в обнимочку

Нам так нужен был гол!

Когда забили в ворота твоей сборной

Все переживания — в этом взгляде

Глаза б мои на хорватов не смотрели!

Опасный момент!

У самой сцены, на кромке поля

Аж до слёз…

Фанзона после игры опустела мгновенно

Но мы невероятн гордимся нашей сборной. Это была достойная игра. Спасибо, ребята!

Оле-оле-оле-оле!