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М. Фернандес: хочу попросить прощения за нереализованный пенальти
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М. Фернандес: хочу попросить прощения за нереализованный пенальти 

Чемпионат.com 15 часов назад
Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
«Был момент радости из-за гола, а потом наступила горечь из-за пенальти. В любом случае все заслужили похвалу за то, что сделали здесь.
Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это показывает, насколько у нас крепкий коллектив. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились.
Я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров. Продолжаем работать с чистым сознанием», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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