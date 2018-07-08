М. Фернандес: хочу попросить прощения за нереализованный пенальти

Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Был момент радости из-за гола, а потом наступила горечь из-за пенальти. В любом случае все заслужили похвалу за то, что сделали здесь.

Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это показывает, насколько у нас крепкий коллектив. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились.