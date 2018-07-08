Ещё
Болели до последнего: самарцы рыдали после проигрыша сборной России на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болели до последнего: самарцы рыдали после проигрыша сборной России на ЧМ 

63.ru 15 часов назад
Фото: 63.ru
Самая посещаемая, самая эмоциональная, самая валидольная! Это все про матч Россия — Хорватия. Самарцы верили в наших футболистов до конца, но не повезло. В серии пенальти россияне уступили сопернику. Как болела самарская фан-зона — в фоторепортаже 63.ru. К решающему матчу площадь Куйбышева забилась до предела.
Некоторые жители и гости города пришли сюда задолго до начала игры, чтобы занять место. Например, Артем из Перми пришел на площадь в 18:00  Вместимость площади составляет 20 тысяч человек. Но уже к началу трансляции матча входы закрыли. Те, кто не успел попасть на фан-фест, ожидали счастливого случая на прилегающих улицах.
Однако возможность вряд ли улыбнулась многим. Болельщики прочно обосновались на площади. Женщины принесли коврик, чтобы не сидеть на голом асфальте Еще бы! Такой матч! После 30 минут ожесточенной борьбы счет открыл Денис Черышев. Самарцы ликуют.
Но буквально через несколько минут хорваты сравняли счет. И началась сложная, буквально валидольная игра. Самарцы молили о голах.
Шанс выиграть появился в дополнительное время. Но россияне пропустили. И спас команду Марио Фернандес.
Следом последовала серия пенальти. Это было непросто пережить. Лица болельщиков на фан-фесте озаряла улыбка, а уже в следующий миг они становились темнее тучи.
Болельщики верили до конца. Футболисты бились до конца. И все же сборная России проиграла. Некоторые фанаты не смогли сдержать слез.
Но ведь это лучшее выступление России на ЧМ по футболу за последние десятилетия. Еще куча побед впереди. И в Самаре в это верят!
63.ru: последние новости
В Самаре площадь Куйбышева не смогла вместить всех желающих посмотреть матч сборной России В Самаре открыли мобильное посольство Англии Сборная Англии не стала тренироваться на «Самара Арене»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной54
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала814
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть23
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России51
Смолов взбесил россиян292
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение