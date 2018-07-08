Болели до последнего: самарцы рыдали после проигрыша сборной России на ЧМ

Самая посещаемая, самая эмоциональная, самая валидольная! Это все про матч Россия — Хорватия. Самарцы верили в наших футболистов до конца, но не повезло. В серии пенальти россияне уступили сопернику. Как болела самарская фан-зона — в фоторепортаже 63.ru. К решающему матчу площадь Куйбышева забилась до предела.

Некоторые жители и гости города пришли сюда задолго до начала игры, чтобы занять место. Например, Артем из Перми пришел на площадь в 18:00 Вместимость площади составляет 20 тысяч человек. Но уже к началу трансляции матча входы закрыли. Те, кто не успел попасть на фан-фест, ожидали счастливого случая на прилегающих улицах.

Однако возможность вряд ли улыбнулась многим. Болельщики прочно обосновались на площади. Женщины принесли коврик, чтобы не сидеть на голом асфальте Еще бы! Такой матч! После 30 минут ожесточенной борьбы счет открыл Денис Черышев . Самарцы ликуют.

Но буквально через несколько минут хорваты сравняли счет. И началась сложная, буквально валидольная игра. Самарцы молили о голах.

Шанс выиграть появился в дополнительное время. Но россияне пропустили. И спас команду Марио Фернандес

Следом последовала серия пенальти. Это было непросто пережить. Лица болельщиков на фан-фесте озаряла улыбка, а уже в следующий миг они становились темнее тучи.

Болельщики верили до конца. Футболисты бились до конца. И все же сборная России проиграла. Некоторые фанаты не смогли сдержать слез.

Но ведь это лучшее выступление России на ЧМ по футболу за последние десятилетия. Еще куча побед впереди. И в Самаре в это верят!