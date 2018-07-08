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Головин: «Видимо, на большее мы не готовы»
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Головин: «Видимо, на большее мы не готовы» 

News.ru 15 часов назад
Футболист сборной России Александр Головин после матча со сборной Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира заявил, что его команде удалось пройти достойный путь. По его словам, все игроки скоординировались и сделали всё возможное.
«Ну, путь хороший был пройден, можно было бы запрыгнуть ещё выше, но как сложилось, так сложилось. Видимо, на большее пока мы не готовы. Я не один играл, мы играли командой, поэтому выделять кого-то не надо. Все старались, все бились, и результат был получен, потому что мы играли командой, а не из-за чьих-то индивидуальных качеств», — цитирует слова футболиста корреспондент News.ru.
7 июля на сочинском стадионе «Фишт» сборная России по футболу в рамках 1/4 финала чемпионата мира проиграла хорватской команде. Исход матча определила серия послематчевых пенальти.
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