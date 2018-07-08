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Черышев-старший считает, что футболистам РФ немного не хватило, чтобы попасть в историю ЧМ
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Черышев-старший считает, что футболистам РФ немного не хватило, чтобы попасть в историю ЧМ 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам сборной России немного не хватило для выхода в полуфинал чемпионата мира, чтобы попасть в историю. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России, московского «Динамо» и испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев — отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева.
Сборная России в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти проиграла хорватам (3:4, основное и дополнительное время — 2:2). Россияне показали лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала чемпионата мира.
"Если бы мы выиграли у хорватов, то это был бы еще больший праздник. Наших ребят надо поздравить за самоотдачу, учитывая, что они прошли таких серьезных соперников, как сборная Испании. Не хватило одного момента, чтобы войти в историю", — сказал Черышев-старший.
"Мы шикарно сыграли этот матч, я благодарен команде. Выделять сейчас каких-то игроков нет никакого резона, все ребята молодцы, играли с огромной самоотдачей", — добавил он.
Денис Черышев благодаря мячу в ворота хорватов делит второе место в списке бомбардиров турнира вместе с бельгийцем Ромелу Лукаку и португальцем Криштиану Роналду (все — по 4 мяча), лидирует англичанин Гарри Кейн (6). «Он забил четыре гола на чемпионате мира. Я счастлив этому!» — сказал Черышев-старший.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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