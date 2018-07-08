Пели гимн и плакали: смотрим, как пермяки болели за Россию в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу

Каждый на пермской фанзоне желал российским футболистам победы

7 июля сборная России по футболу сделала невозможное. Она заставила болеть за себя всю страну или, по крайней мере, большую ее часть. Наших футболистов поддерживали на стадионе в Сочи, где проходила четвертьфинальная игра с Хорватией, и на многочисленных фанзонах. Одна из них работала на стадионе «Юность». Оттуда — наш фоторепортаж.

Стадион был заполнен до предела, и никто не мог сидеть спокойно

«Сейчас ты возьмешь мяч и забьешь гол», — наверняка думает эта девушка,. глядя на одного из спортсменов

«Вперед, Россия!» — кричат болельщики

На пермской фанзоне за ходом матча следили тысячи человек. Занят был каждый клочок земли. На вопрос корреспондента 59.ru о том, как, по их мнению, завершится схватка России и Хорватии, все болельщики отвечали:

— Конечно, Россия, кто еще-то? Хорватия уже домой уехала.

А затем скандировали:

— Хорватия, пока! Хорватия пока!

Все эти люди уверены, что Хорватии пора домой

Российский флаг — лучший атрибут болельщика

Чем больше флаг, тем лучше

Люди были возбуждены, и не могли спокойно сидеть на месте, ожидая начала матча. Чтобы дать возможность задним рядам увидеть, что происходит на экранах, ведущий фанзоны, просил всех сесть. Но безуспешно. Как только из динамиков зазвучал российский гимн, поднялись все без исключения.

— Россия — священная наша держава, Россия -великая наша страна, — пели пермяки, всматриваясь в лица российских футболистов и желая им только победы.

— Россия победит со счетом 2:1, — делились пермяки ожиданиями в последние минуты до начала матча.

Пермякам нравится футбол — это трудно не заметить

Когда Россия забивает, всех накрывает волна счастья

Вы только посмотрите на эти лица

Как только раздался звук свистка, болельщикам стало не до разговоров. Россияне в красно-белом, хорваты в черном и мяч — все, что интересовало их в этот момент.

Несмотря на активную игру обеих команд, первый мяч в ворота залетел только на тридцать первой минуте. И это — ворота хорватов! Автор мяча — крайний полузащитник Денис Черышев

Когда российские футболисты хорошо играют — это огромная радость для болельщиков

«Так их, так» — кричат пермяки

На 39 минуте Хорваты отыгрались. Своей досады не могли скрыть ни пермские болельщики, ни тренер сборной России Станислав Черчесов — это было видно на кадрах онлайн-трансляции.

Весь второй тайм попеременно голевые моменты создавали и россияне, и хорваты, но ни в основное, ни в добавленное время ни одна из команд не забила противнику.

Сделать селфи в перерыве между таймами — милое дело

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В первом экстра-тайме удача оказалась на стороне хорватов: в ворота сборной России залетел второй мяч. Но это был еще не конец. За несколько минут до окончания игрового времени Россия забила гол и сравняла счет.

— Россия! Россия! Россия! — кричали трибуны фанзоны на стадионе «Юность».

— Ребята, вперед! — подбадривали футболистов пермяки.

В кафе и барах Перми болели не меньше, чем в фанзоне

Угадайте, что сделала российская сборная в момент съемки это кадра

Болельщики как будто пытались вырвать победу вместе с футболистами

И это помогло: в последние минуты в ворота нашей сборной не залетело ни одного мяча, счет оставался прежним. А это значит, что исход четверть финала решилась в серии пенальти. Многое зависело от российского вратаря Игоря Акинфеева — человека, мастерски отбившего атаку противника в одной восьмой, и обеспечившего сборной выход в четверть финала.

— Мы верим в Акинфеева, — говорили болельщики на стадионе.

Эмоции просто зашкаливали

Даже девушки держали кулочки за нашу сборную

Но в серии пенальти Россия уступила Хорватии. Противник победил с перевесом в один мяч. Болельщики покидали фан-зону расстроенными.

— Жалко, что так получилось, — говорили пермяки.

Серия пенальти оказалась для россиян не самой удачной, болельщики очень переживали

Узнав о проигрыше, люди расстроились, но все равно были благодарны за отличную игру

Если вы пропустили матч между Россией и Хорватией, вы можете узнать, как он проходил, в нашей онлайн-трансляции. Также мы публиковали фоторепортаж с победной для России игры в одной восьмой финала.