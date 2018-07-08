Сборная России заставила себя полюбить

Россия умеет играть в футбол

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов радуется тому, что ЧМ-2018 вернул веру в сборную России.

«И как минимум за два эпизода игры мы просто обязаны сказать сборной огромное спасибо.

Вы видели гол Черышева? Нет, вы видели ЭТО? Настоящая бомба! Мяч прилетел точно в девятку, так что вратарь Субашич лишь печально проводил его взглядом. Черышев забил на турнире свой четвертый мяч, вновь сумасшедшей красоты — Денис поймал здесь кураж, у него получается все, и пора бы уже мадридскому "Реалу" задуматься о том, чтобы вернуть своего воспитанника обратно.

После мяча Черышева (1:0 РОССИЯЯЯЯ!) мы все окончательно поверили, что наша страна и наша сборная умеют играть в футбол, что это наша игра, у нас есть крутые футболисты, и болельщики могут получать настоящий оргазм от такого футбола и таких голов.

Ну а что происходило в концовке овертайма, когда Дзагоев идеально подал на голову Фернандесу — просто не описать словами. Это один из лучших моментов в истории сборной России. Тот миг, когда мы показали Настоящий Русский Характер».

Головин заслужил переход в «Челси»

Корреспондент «Советского спорта» Константин Кринский восхищается игрой полузащитника сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.

«Сложно в полной мере оценить Александра в канве турнира. Из пяти встреч хавбек провел на поле четыре. И все без замен. На позиции глубинного плеймейкера или инсайда (в разных матчах играл по-разному) у него один из самых высоких показателей точности передач (76,4%). Кроме того Головин в топе по ключевым передачам (1,7 за игру). К сожалению, он не обладает длинным, но у него очень хороший дриблинг, а также высокое мастерство средних передач.

Так действовала сборная России не только в матчах группового этапа, но и плей-офф. Высокая стартовая скорость, глубинная позиция и умение разогнать атаку — этим всем Головин пользовался что с испанцами (меньше), что с хорватами. Сложнее Александру стало после выхода Марцело Брозовича на 63-й минуте. Тот качественно встречал Головина и партнеров в центре, придав средней линии соперника хоть какую-то надежность.

Головин был главным адресатом для передачи после перехвата. Его светлый ум и способность принимать правильные решения очень быстро не раз раскручивали перспективные контратаки. Александру практически не давали остаться с мячом более чем на секунду. Видимо, хорваты хорошо изучили манеру россиянина опасно бить со средней дистанции. Да и не фолили хорваты вблизи своих ворот, дабы не испытывать судьбу и коварные удары Александра со штрафных. Разок все-таки было, но соперник образцово вынес отличную подачу из вратарской площади».

Сборная России устроила шоу Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит также отмечает изменившееся отношение к сборной России — изменившееся, благодаря ее игре и самоотдаче.

«На домашнем чемпионате мира сборная России устроила невероятное шоу. Невероятное по диапазону эмоций, которые она вызвала. Первый сюрприз от разгрома с Саудовской Аравией — недоверие. Победа над Египтом — экзальтация. Разгром от Уругвая — падение в родную безысходность. Матч с Испанией — триумф и подвиг. А матч с Хорватией вместил все эти эмоции по очереди и не по одному разу. С точки зрения драматургии, сюжета — сборная России безупречна. И, кстати, знает об этом.

А мы знаем, что эта команда остро реагирует на критику. Черчесов конфликтовал с журналистами. Дзюбу после матча с Испанией прорвало на эпический монолог.

Всё правильно. Судя по тому, как фигачил Черышев по воротам, как вырезал через полполя Кутепов, как финтил Зобнин — команда не просто оставляла на поле все силы, а кайфовала от этого. А как выносил мяч Игнашевич… По-царски. У него в резюме (если Сергею Николаевичу понадобится резюме) можно написать одну фразу: «Выносил мяч 22 года». Спасибо за это шоу.

Не жалко срывать голос на стадионе и ходить в нелепом кокошнике ради таких эмоций. Хочется делать это снова. Да, хочется поскорее увидеть снова, как играет сборная России. Подумайте, как часто вы испытывали это ощущение в последние лет восемь? Большой турнир закончился, и нам хочется увидеть сборную поскорее. Вдумайтесь».

Головин не хуже Модрича

Автор Sport24 Максим Алланазаров восхищается остросюжетным четвертьфиналом с участием сборной России.

«Матч сборной России против Хорватии получился лучше, чем самый крутой оскароносный фильм, снятый самым великим режиссером. Все мы испытали такие эмоции, от которых потом еще несколько минут тряслись руки и ноги.

Да, мы никак не могли предположить, что наша команда на домашнем турнире дойдет так далеко, но перед игрой против Хорватии мы верили и желали победы больше, чем Крымского моста, снижения курса доллара или ремонта в нашем ужасном подъезде с отваливающейся от потолка штукатуркой. Мы искренне верили, что чудо может продолжиться в Сочи, но в этого раз оно нас обмануло.

Чемпионат мира показал нам, что в России есть футболисты, не уступающие по качеству европейским или латиноамериканским. Наш Саша Головин оказался не хуже Луки Модрича, на которого молится весь Мадрид. Рома Зобнин играл никак не хуже Ивана Ракитича , который цементирует центр полузащиты в «Барселоне». Артем Дзюба бился за каждый мяч так, как это не всегда получается у уругвайского матадора Эдинсона Кавани».

Дзагоев рисковал здоровьем ради победы

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков вновь переживает концовку матча с Хорватией, где для успеха не хватило всего чуть-чуть.

«Было ясно, что Дзагоева отправят на поле рисковать здоровьем только если придется спасаться. И Алан мигом оказался у бровки, едва табло показало счет 1:2. Во втором полутайме, наконец, наши «дали физику». Рывок один, другой. Фланги хорватов останавливались на глазах. Хозяева бились за свое право остаться в игре с остервенением регбистов, пусть не всегда ноги делали то, что велели голова и сердце. Наконец, Дзагоев положил мяч со штрафного прямо на голову Фернандеса. Эти двое из ЦСКА, которым не нужны глаза, чтобы искать друг друга, нашли шанс сказать о себе. Вот почему Вида молился — 2:2! Истерика, желание продолжать еще и еще!

Для этого оставалась серия пенальти. Вторая для тех, и для других. Вне зависимости от стиля, зрелищности и класса. Игорь Акинфеев агрессивно кивал в ответ Стауче, Лука Модрич делал вид, что в матче с Данией ничего не было. Мяч исчез и вышел на поле только после повторного приглашения. Смолов решил поздороваться с ним нежно, и Субашич сорвал «Паненку».

Дальше все было как в злой сказке — Фернандес слишком хотел отправить мяч к стойке, а получилось с другой стороны. Акинфеев вытащил от Ковачича, почти довел до инфаркта Модрича, исполнившего третий плохой удар с точки подряд. Но потерянный шанс восстановить не дали. Нервы Ракитича крепче всех наших вместе взятых. Для сборной России чемпионат закончился. Очень жаль — такой мы ее не видели никогда»

Россия помешалась на футболе

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков побывал на матче Россия — Хорватия и будто в космос слетал со всей страной

«И тут такой Артем Дзюба на 31 минуте получает мяч. А что делать? Ну отдает пас на Дениса Черышева . И тот ловко так подрабатывает, и с левой ноги — бабах! — прямо в девятку. Хорватский вратарь Даниел Субашич только руками всплеснул: «Да кто ж тебя так учил бить, шельмец?» Мадридский «Реал» срочно забирает Черышева обратно к себе. Россия ведет 1:0 в четвертьфинале чемпионата мира. И тут я проснулся…

Стоп, это был не сон. Мама мия! Сюрреализм происходящего. Фантазия не работает. Глаза не верят тому, что видят. С нами ли это сейчас происходит? Космос!

Выше нос, Федор

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов поддерживает нападающего сборной России, для которого неудачный турнир закончился неудачно пробитым пенальти в решающей серии ударов.

«Теперь я понимаю Станислава Черчесова , который всякий раз исправлял журналистов, когда мы спрашивали тренера об «ошибках». Этим словом можно морально убить человека, если повторять его из раза в раз. Давайте встанем на место Смолова и подумаем, как бы мы себя чувствовали, если бы нам со всех сторон говорили: «Ты ошибся, ты ошибся, ты ошибся…»

Нет, Федор допустил, как сказал бы Черчесов, несколько просчетов, пусть и важных для игры. Но делать из Смолова козла отпущения нельзя. Не может один человек быть виноватым во всех грехах в командном виде спорта. Тем более в случае, когда сборная не провалилась, а выступила успешно. Вернемся на три недели назад и подумаем, как бы мы отреагировали на вылет сборной России по пенальти в четвертьфинале чемпионата мира? Я бы ответил что-то вроде «достойно» или «молодцы». И вы, уверен, тоже.

Так давайте скажем и сейчас то же самое, а не будем уничтожать Смолова. Он сам все понимает гораздо лучше нас: после окончания игры нападающий долго сидел в центре поля и не находил в себе сил подняться. Смолов и сам себя разъедает изнутри за те допущенные просчеты, а наши причитания могут подавить его морально. Любой, даже самый психически крепкий человек, может сойти с ума от такого потока гневных эмоций в свой адрес».