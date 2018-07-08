Главные новости дня: 7 июля 

В субботу, 7 июля, прошёл двадцать четвёртый день Чемпионата Мира 2018 года. Игровая программа предусматривала два четвертьфинальных матча мундиаля. Первыми путёвку в квартет лучших команд мира разыгрывали сборные Швеции и Англии. Скандинавы не сумели поставить перед командой «трёх львов» неразрешимые задачи. В итоге подопечные Гарета Саутгейта забили по голу в каждом из таймов и пробились в полуфинал мундиаля. Лучший игрок встречи — Джордан Пикфорд.
Отчёт о матче Швеция — Англия
Видеообзор матча Швеция — Англия
Спустя несколько часов страна-хозяйка Чемпионата Мира затаила дыхание, поскольку сборная России начинала матч против Хорватии. Игра получилась воистину интересной. Россияне не ударили в грязь лицом, несмотря на более высокий индивидуальный уровень футболистов соперника. Итогом этой битвы (иначе не скажешь) стала серия пенальти, в которой удачливее оказались «шашечные». Лучшим игроком матча стал капитан хорватов Лука Модрич.
Отчёт о матче Россия — Хорватия
Видеообзор матча Россия — Хорватия