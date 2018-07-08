Ещё
Главные новости дня: 7 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главные новости дня: 7 июля 

Soccer News 14 часов назад
Фото: Soccer News
В субботу, 7 июля, прошёл двадцать четвёртый день Чемпионата Мира 2018 года. Игровая программа предусматривала два четвертьфинальных матча мундиаля. Первыми путёвку в квартет лучших команд мира разыгрывали сборные Швеции и Англии. Скандинавы не сумели поставить перед командой «трёх львов» неразрешимые задачи. В итоге подопечные Гарета Саутгейта забили по голу в каждом из таймов и пробились в полуфинал мундиаля. Лучший игрок встречи — Джордан Пикфорд.
Отчёт о матче Швеция — Англия
Видеообзор матча Швеция — Англия
Спустя несколько часов страна-хозяйка Чемпионата Мира затаила дыхание, поскольку сборная России начинала матч против Хорватии. Игра получилась воистину интересной. Россияне не ударили в грязь лицом, несмотря на более высокий индивидуальный уровень футболистов соперника. Итогом этой битвы (иначе не скажешь) стала серия пенальти, в которой удачливее оказались «шашечные». Лучшим игроком матча стал капитан хорватов Лука Модрич.
Отчёт о матче Россия — Хорватия
Видеообзор матча Россия — Хорватия
Soccer News: последние новости
Черчесов назвал стартовый состав сборной России на матч с Хорватией Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией киевскому "Динамо" и Украине Вы лучшие: Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной54
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала814
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть23
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России51
Смолов взбесил россиян292
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение