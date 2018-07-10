Экс-минспорта Чечни: Черчесов научил сборную «грызть землю» ради результата

По словам Алханова, Черчесов привил сборной России фанатичное отношение к игре.

"Черчесов отлично чувствует игру, налаживает микроклимат в команде и старается выжимать максимум из каждого игрока. В период нашей совместной работы в «Тереке» Стас любил повторять фразу: «Футболист должен быть спортсменом». Имелось в виду, что футболист должен фанатично относиться к игре и «грызть землю» ради результата. И со стороны я вижу, что Черчесов привил это сборной, как раньше прививал футболистам «Терека», — сказал Алханов.

На чемпионате мира — 2018 сборная России выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.