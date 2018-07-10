Ещё
Экс-минспорта Чечни: Черчесов научил сборную «грызть землю» ради результата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-минспорта Чечни: Черчесов научил сборную «грызть землю» ради результата 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший министр спорта Чеченской Республики Хайдар Алханов поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, передает "Газета.Ru".
По словам Алханова, Черчесов привил сборной России фанатичное отношение к игре.
"Черчесов отлично чувствует игру, налаживает микроклимат в команде и старается выжимать максимум из каждого игрока. В период нашей совместной работы в «Тереке» Стас любил повторять фразу: «Футболист должен быть спортсменом». Имелось в виду, что футболист должен фанатично относиться к игре и «грызть землю» ради результата. И со стороны я вижу, что Черчесов привил это сборной, как раньше прививал футболистам «Терека», — сказал Алханов.
На чемпионате мира — 2018 сборная России выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.
Ранее фанаты "Зенита" избили пытавшихся защитить граффити Черчесова девушек.
Газета.Ru: последние новости
Азар: "Реал" остается особенной командой и без Зидана Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 Головин рассказал об эмоциях после матча с Хорватией
Комментарии  Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды24
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео770
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида213
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение