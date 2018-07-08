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В РФС назвали игру сборной России на ЧМ-2018 огромным шагом вперед для отечественного футбола
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В РФС назвали игру сборной России на ЧМ-2018 огромным шагом вперед для отечественного футбола 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По слвам представителя РФС, российская команда выступила очень достойно.
Выступление национальной сборной России по футболу на матче чемпионата мира-2018 со сборной Хорватии — огромный шаг для отечественного футбола. Об этом рассказал и.о. президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
«Поздравляю всю нашу сборную, которая достойно, по-нашему, с характером играла на домашнем ЧМ. Это огромный шаг вперед для всего нашего футбола», — приводит слова Алаева ТАСС.
В субботу, 7 июля, сборная России уступила сборной Хорватии в матче ЧМ-2018. Основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда. Матч прошел в Сочи на стадионе «Фишт».
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