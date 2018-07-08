Названы новые кумиры российского футбола

Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после встречи сборных России и Хорватии назвал новых кумиров российского футбола, которые на этом чемпионате играли на равных с лучшими футболистами мира.

По словам Жукова, «наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными», передает ТАСС

«Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира. (…) Акинфеев, Зобнин, Головин — это новые кумиры российского футбола», — заявил почетный президент Олимпийского комитета России.

Он выразил уверенность, что некоторые из наших игроков войдут в число лучших на этом чемпионате. «Акинфеев. Фернандес, Головин, Зобнин, Дзюба. Они на этом чемпионате играли на равных с лучшими футболистами мира», — отметил Жуков, добавив, что «ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей»

Жуков отметил вклад главного тренера команды Станислава Черчесова в достижение сборной России, которая впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал турнира.

«Черчесов сумел создать боеспособную команду, когда этого уже никто не ожидал. Я ни секунды не сомневаюсь, что этот чемпионат даст толчок развитию футбола в нашей стране. Когда люди видят, как их команда сражается, отдает все силы, это моральный стимул», — подчеркнул почетный президент Олимпийского комитета России.

В субботу вечером российская команда уступила хорватам в матче четвертьфинала мирового первенства по футболу. После игры президент России Владимир Путин поздравил Черчесова с хорошей игрой сборной на ЧМ.