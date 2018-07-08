Бузова и чета Погребняков все равно любят российскую сборную

Знаменитый российский футболист Павел Погребняк вместе с женой Марией и телеведущей и певицей Ольгой Бузовой записали видеоролик, в котором благодарят российскую сборную за игру в ЧМ-2018.

— Все равно ребята молодцы, мы уже в истории, Россия — веред, мы тебя все рано очень сильно любим! — сказала Мария Погребняк.

Ее супруг присоединился ко всему сказанному и напомнил:

— Ты просто космос, Стас.

А Бузова объявила, что не отказывается от произнесенных несколько часов назад слов о том, что готова выйти замуж за Дениса Черышева , открывшего счет в матче Россия — Хорватия, и продолжает ждать его звонка.

Во время матча четвертьфинала после забитого Черышевым гола Бузова опубликовала в своем Instagram ролик с подписью: «Денис Черышев, ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка. Подружки одобрили️».

— Денис, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте, ничего, я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи, — говорит певица на видеозаписи.

Как ранее сообщал Пятый канал, сборная России не смогла пройти в полуфинал ЧМ-2018, проиграв 7 июля в Сочи команде из Хорватии в серии послематчевых пенальти.