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Глава Федерации футбола Мариуполя: прощай, немытая Россия!
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Глава Федерации футбола Мариуполя: прощай, немытая Россия! 

Чемпионат.com 14 часов назад
Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлёв прокомментировал поражение сборной России от Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.
«Прощай, немытая Россия!» — написал Журавлёв на своей странице в социальной сети Facebook.
В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля в Москве.
Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.
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