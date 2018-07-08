Глава Федерации футбола Мариуполя: прощай, немытая Россия!

Глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлёв прокомментировал поражение сборной России от Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

«Прощай, немытая Россия!» — написал Журавлёв на своей странице в социальной сети Facebook.

В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдёт 11 июля в Москве.

Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.