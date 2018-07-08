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Конте начал готовить «Челси» к новому сезону
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Конте начал готовить «Челси» к новому сезону 

Soccer News 13 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Челси» Антонио Конте начал готовить команду к новому сезону, сообщает BBC.
Несмотря на многочисленные слухи о скором увольнении итальянского специалиста, именно он работает с футболистами, вышедшими из отпуска.
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