Не за Хорватию, а против России: Репортаж из зала «Портер Паба» в Киеве

Но матч транслировался по телевизору — его показывал телеканал «Интер» и все, кто присутствовал в баре, стали зрителями. А может быть, они и собрались здесь, чтобы посмотреть матч, просто не демонстрировали этого своего желания…

«Портер Паб» — крупнейшая в Киеве сеть пивных ресторанов — их около 30 в столице Украины, разбросаны по разным районам. Тяжелые скамейки и стулья должны напоминать средние века немецких пивнушек. Пиво в баре — отменное, десятки сортов, хорошая, недорогая закуска, для любителей более крепких напитков есть водка, виски, джин.

В центре зала — большой экран. Трансляция матча должна начаться в 21.00 по местному, да и по московскому времени. Время-то у нас одно, да политические и культурные, в том числе, получается, и спортивные предпочтения — разные.

Несмотря на официальное бойкотирование матча, о чем есть даже специальное распоряжение правительства и его подразделений, телеканал «Интер» ведет трансляцию всех матчей. И в барах их смотрят. При этом смотрят те же самые люди, радикалы и националисты, которые призывают к бойкоту и самого Чемпионата и его трансляции по «Интеру». Потому и в бар заходят с напускным равнодушием — вроде бы не трансляцию смотреть, а пива выпить. Но как покажут дальнейшие события, смотреть будут пристрастно, с интересом и автоматически будут болеть не за Хорватию, а против России.

Захожу через тяжелые, сделанные под старину двери, Вечер, без пятнадцати девять, зал наполовину пуст. За стойкой — улыбчивый бармен, кажется, не смотрит в телевизор, все его внимание переключается с одного посетителя на другого.

А тем временем «Интер» транслирует рекламу Чемпионата мира, на экране появляется большая надпись — «Начало — 21:00».

Обращаю внимание на одну примечательную странность: репортаж с чемпионата «Интер» ведет на украинском языке, а присутствующие в баре молодые мужчины и женщины общаются друг с другом по-русски.

В самом начале матча звучит гимн Хорватии. Зал не реагирует. Когда из динамиков раздается гимн России, зал также встречает его молчанием. Хотя молчание это уже другое, чем при исполнении гимна Хорватии. Более зловещее, что ли…

После начала матча зал медленно наполняется публикой и через полчаса оказывается полностью забит людьми — в основном молодыми, ярко и разнообразно одетыми. Вот у барной стойки обосновались двое мужчин, у одного из которых на плече — сумка защитного цвета с гербом Украины.

Первый гол забивает российская сборная. Я — не фанатик футбола и потому меня больше волнует не то, что происходит на экране, сколько то, как это встречают в зале. Замечаю, что первый гол россиян в ворота Хорватии мужчины у барной стойки встречают с явным недоброжелательством, они расстроены. Слышен мат и недобрые слова в адрес россиян.

Но не у всех такой настрой. Неожиданно ко мне подходит взбудораженный мужчина, который радостно встретил первый российский гол в ворота Хорватии. Он делает мне замечание по поводу видеосъемки, которую я веду, и просит не выкладывать фотографии с изображением того, как он радовался первому российскому успеху в этом матче.

Присматриваюсь к другим посетителям. Русскоговорящие девушки около экрана явно обрадованы успеху российской сборной, обсуждают предыдущий матч России с Испанией, в котором выиграла Россия, что их сильно радует и обнадеживает — может, и сейчас выиграет Россия?

Мой сосед по барной стойке слева также почему-то вспоминает матч Испании с Россией, утверждает, что та победа была нечестной. Мужчина — в джинсах и клетчатой рубахе, у него жесткий непримиримый взгляд фанатика.

«Победа была купленной, а ситуация с пенальти — просто смешная», — пытается убедить он меня. Мне скучно слушать его полупьяные рассуждения.

Когда Хорватия забила гол России и счет сравнялся, в пивном зале раздались громкие аплодисменты.

Справа от меня за барной стойкой обнаруживаю парней, облаченных в футболки украинского неонацистского бренда «SvaStone». Кажется, футбол им «до лампочки». Обсуждают они различные виды винтовок. К чему бы это?

А тем временем на экране появляются дети семи-восьми лет, размахивающие на стадионе в Сочи флагами России. Но публику в киевском «Портер Пабе» это совершенно не трогает. Внимание зрителей снова переключается на алкоголь и легкие закуски.

К середине первого тайма, когда Хорватия чуть не забивает гол в ворота России, а вратарь Акинфеев отбивает в последнее мгновение мяч, большинство зала шумно и полупьяно выражает недовольство. Молодые националисты, сидящие от меня справа, демонстративно покидают бар.

39 минута игры — счет сравнялся. И тут я понимаю, что все это равнодушие — напускное, в зале ощущается сильное напряжение.

Хорватия забивает России, однако совсем скоро Россия забивает ответный гол. И в этот момент бармена, сохранявшего невозмутимость и спокойствие, «пробивает» — он с гневом в голосе выкрикивает: «Кацапы забили Хорватии!»

Как утверждает один из моих новых соседей за барной стойкой, он — бывалый болельщик, и, по его мнению, украинцы болеют скорее против России, чем за Хорватию.

Когда матч приближается к концу, Хорватия забивает пенальти в ворота России и выигрывает со счетом 4-3, зал в «Портер Пабе» аплодирует.

Но аплодирует не победе Хорватии, а проигрышу России.

Такая вот у них логика. Кто-то радуется победе, а в «Портер Пабе» — поражению.

Большинство болельщиков выходит выкурить постпобедную сигаретку, нервно обсуждают исход игры. И почему-то никак не могут забыть предыдущий матч россиян с Испанией, который Россия выиграла. Тот победный матч, как заноза, сидит в их головах. Я слышу, как они, выходя на улицу, комментируют его.

Тогда они тоже огорчались не поражению Испании, а победе России.

Вот такая она, моя Украина сегодня.