Россия знала, как сдержать Модрича и Ко. И была близка к успеху

На ЧМ-2018 перед игрой с Россией Хорватия использовала две расстановки — 4-2-3-1 и 4-3-3. Команда Станислава Черчесова оказалась готова к обоим.

4-2-3-1: Дзюба Головин в роли нейтрализаторов Ракитича и Модрича

Балканцы начали матч с Иваном Ракитичем и Лукой Модричем в опорной зоне. Россия ответила высокой линией обороны и прессингом. Через лидеров хорватам не позволяли играть Артем Дзюба и Александр Головин. Они действовали рядом с соперниками. Если два наших атакующих игрока шли в прессинг, то перекрывали линию передач на звезд.

Футболисты «Реала» и «Барселоны» пыталась перехитрить русских. И не одним способом. Но у них ничего не вышло.

Если Лука Модрич поднимался высоко в атаку, то Головин за ним не следовал. Игроки сборной России жестами передавали хавбека друг другу, решая прямо на поле, кто того будет встречать.

В ситуациях, когда Модрич открывался на боковой линии, Головин за ним тоже не выдергивался. В таких ситуациях Луку накрывали при приеме мяча. Тот же Головин.

Артем Дзюба действовал по Ивану Ракитичу. Как первый форвард команды против хавбека, действующего ближе всех к защитникам. Если футболист «Барселоны» опускался третьим центральным игроком обороны для разгона атаки, Дзюба оставлял его в покое. Потому что России было важно сохранить компактность линий, чтобы не дать хорватам свободу. Они ее любят. Об этом после игры с Данией признался наставник «шашечных» Златко Далич

Действия России были направлены на перекрытие центра поля. Отсюда хорваты любят делать диагональные передачи на фланг, доставляя мяч в разряженную зону — она такой получается за счет быстрой доставки мяча. Команда Черчесова грамотно лишала балканцев этого козыря.

4-3-3: под такой вариант у нас есть Головин

На 63-й минуте Златко Далич перевел свою команду на модуль 4-3-3, выпустив Марсело Брозовича вместо Ивана Перишича . Таким образом, тренер добавил лишнего игрока в центр поля. Когда не получается установить здесь диспетчерский центр, самый простой вариант решения проблемы — насыщение штаба.

Но Россия уловила ситуацию тут же: теперь наша команда стала обороняться по схеме 4-5-1 вместо 4-4-2 — Александр Головин стал действовать на одной линии с двумя центральными хавбеками!

Нападающий России по-прежнему играл с нижним по расположению на поле полузащитником Хорватии — им стал Брозович. Модрича и Ракитича разбирали два наших центральных хавбека, тогда как третий их страховал.

Россия перестроилась моментально. Без подсказки Станислава Черчесова. Значит, еще перед игрой просчитала все варианты. И была готова как к противостоянию схеме 4-3-3, так и 4-2-3-1.

Им достаточно полумомента

По-настоящему ярко центральные полузащитники Хорватии проявляли себя лишь эпизодами. К сожалению, один из них случился перед роковым для нас угловым ударом: Модрич обыграл Зобнина и покатил мяч Виде, после прострела которого мяч за лицевую линию отправил Илья Кутепов . В результате подачу Модрича с углового превратил в гол Вида.

У чужих ворот в момент опасной атаки хорватов остались Александр Головин и Федор Смолов . В том эпизоде Смолов упал в чужой штрафной.

Если с Испанией сборная России припарковала автобус у своих ворот, то в игре с Хорватией старалась вырвать победу до пенальти. Поэтому в овертайме игра вскрылась. Еще при счете 1:1. Модрич и Вида воспользовались этим желанием.

Настоящих голевых моментов, которые бы сконструировали с игры, а не стандартов Брозович, Ракитич и Модрич, у Хорватии не было. И в этом заслуга команды Станислава Черчесова.

Безумно жаль, что мы пропустили два дурацких гола. Один после заброса мяча на фланг. Другой после необязательного стандарта. По подстройке к сопернику вопросов к национальной команде нет. Как и по самоотдаче. К тому, чему мы уже привыкли — спасибо коллективу.

Кадры: Instat.