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Дмитрий Губерниев: «Я горжусь сборной России»
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Дмитрий Губерниев: «Я горжусь сборной России» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гордится сборной России за выступление команды на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).
"Я, россиянин Дмитрий Губерниев, горжусь сборной России по футболу! Скажут вам, что вы боги… Скажут, молодцы, черти", — написал журналист в Инстаграме.
Россия — Хорватия
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ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь // Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
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