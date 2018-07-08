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Газзаев: вчера играли две равные команды, просто удача была на стороне Хорватии
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Газзаев: вчера играли две равные команды, просто удача была на стороне Хорватии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Хочу поздравить наших игроков и тренеров с прекрасным результатом. Играли абсолютно две равные команды, и просто удача была на стороне Хорватии. Поэтому хочу сказать, что наши ребята подарили нам прекрасные мгновения, мы все жили в эйфории результата, футбольного праздника.
Считаю, что вчера мы увидели настоящую команду, которая билась за результат, хотела дойти до полуфинала и финала чемпионата мира. Это уже огромное достижение. Пусть болельщики не разочаровываются, а наоборот — нам надо гордиться, у нас много молодых и хороших футболистов», — сказал Газзаев в эфире телеканала «Россия 24».
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