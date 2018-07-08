Газзаев: вчера играли две равные команды, просто удача была на стороне Хорватии 

Бывший главный тренер сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Хочу поздравить наших игроков и тренеров с прекрасным результатом. Играли абсолютно две равные команды, и просто удача была на стороне Хорватии. Поэтому хочу сказать, что наши ребята подарили нам прекрасные мгновения, мы все жили в эйфории результата, футбольного праздника.
Считаю, что вчера мы увидели настоящую команду, которая билась за результат, хотела дойти до полуфинала и финала чемпионата мира. Это уже огромное достижение. Пусть болельщики не разочаровываются, а наоборот — нам надо гордиться, у нас много молодых и хороших футболистов», — сказал Газзаев в эфире телеканала «Россия 24».