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Радимов: надо забыть ЧМ-2018 и работать дальше, через два года уже Евро-2020
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Радимов: надо забыть ЧМ-2018 и работать дальше, через два года уже Евро-2020 

Чемпионат.com 13 часов назад
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал выступление национальной команды России на чемпионате мира — 2018.
«Я перед турниром не особо верил в сборную. Товарищеские матчи напрягали. Но Черчесов имел в голове разные варианты игры. Физически команда была здорова готова. В игре была идея, ребята работали в каждом матче. За это они получили любовь всей страны. Но любовь изменчивая штука. Немцы из чемпионов мира превратились в изгоев за 4 года. Надо забыть чемпионат мира, через два года уже чемпионат Европы. Надо работать дальше», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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