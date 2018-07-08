Пугачева и Собчак поблагодарили сборную России за отличную игру на ЧМ

«Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!», — написала Пугачева в своем Instagram.

Галкин поблагодарил игроков российской команды за чувство единения нации.

«Мы счастливы. Миллионы ваших соотечественников. Вы должны это знать. Мы очень переживали, и эта фотография тому свидетельство, но вы большие молодцы, низкий вам поклон», — написал шоумен.

Журналистка Ксения Собчак написала, что «реально это была супердостойная битва, после которой шутки про русский футбол точно закончатся», отметив, что «так проиграть ну вот вообще не стыдно».

Российский шоумен, телеведущий, продюсер телевизионных проектов и «резидент» шоу Comedy Club Гарик Мартиросян поблагодарил сборную России за прекрасные мгновения.

«Сборная России — главный сюрприз ЧМ-2018! Прыгнуть выше своей головы — это реально круто и заслуживает уважения!», — написал Мартиросян.

Шоумен Гарик Харламов, опубликовавший перед матчем с Хорватией напутствие российской команде, после игры поблагодарил сборную России за подаренную сказку, написав просто: «Браво, парни!».

Напомним, в субботу вечером российская команда уступила хорватам в матче четвертьфинала мирового первенства по футболу.