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Испанская лига окрестила Черышева царём
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Испанская лига окрестила Черышева царём 

News.ru 12 часов назад
Официальный Twitterчемпионата Испании восторженно отреагировал на забитый полузащитником сборной России Денисом Черышевым гол в четвертьфинальном мачте против команды Хорватии. По мнению лиги, российский футболист стал откровением прошедшей игры.
Помимо этого, Черышева признали «человеком голом» и «царём» сборной России.
7 июля на сочинском стадионе «Фишт» сборная России по футболу в рамках 1/4 финала чемпионата мира проиграла хорватской команде. Исход матча определила серия послематчевых пенальти.
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