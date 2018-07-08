Испанская лига окрестила Черышева царём

Официальный Twitterчемпионата Испании восторженно отреагировал на забитый полузащитником сборной России Денисом Черышевым гол в четвертьфинальном мачте против команды Хорватии. По мнению лиги, российский футболист стал откровением прошедшей игры.

Помимо этого, Черышева признали «человеком голом» и «царём» сборной России.

7 июля на сочинском стадионе «Фишт» сборная России по футболу в рамках 1/4 финала чемпионата мира проиграла хорватской команде. Исход матча определила серия послематчевых пенальти.