Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018

"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!" — написала Пугачева в своем инстаграме.

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.