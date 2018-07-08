Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018 

Российская певица Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, сообщает "Советский спорт".
"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!" — написала Пугачева в своем инстаграме.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова хочет выйти замуж за Дениса Черышева.