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Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018
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Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская певица Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу против Хорватии, сообщает "Советский спорт".
"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!" — написала Пугачева в своем инстаграме.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова хочет выйти замуж за Дениса Черышева.
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