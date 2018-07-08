Акинфеев вплотную подобрался к Дасаеву и Блохину

Вратари сборных СССР/России, больше всего игравшие на ЧМ Вратарь

Турниры

Матчи

Лев ЯШИН

1958, 1962, 1966

Ринат ДАСАЕВ

1982, 1986, 1990

Игорь АКИНФЕЕВ

2014, 2018

1966, 1970

Лидеры по матчам за сборную России

Игрок

Матчи

Сергей ИГНАШЕВИЧ

2002-2018

Виктор ОНОПКО

1992-2004

Олег БЛОХИН

1972-1988

Игорь АКИНФЕЕВ

2004-н.в.

2003-2016

Ринат ДАСАЕВ

1979-1990

Александр КЕРЖАКОВ

2002-2016

1961-1971

Россия — Хорватия

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