Акинфеев вплотную подобрался к Дасаеву и Блохину 

Матч против Хорватии стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева восьмым на чемпионатах мира. Только два отечественных вратаря провели на мировых первенствах больше встреч. На счету Льва Яшина 13 игр, у Рината Дасаева — девять.
Вратари сборных СССР/России, больше всего игравшие на ЧМ Вратарь
Турниры
Матчи
Лев ЯШИН
1958, 1962, 1966
Ринат ДАСАЕВ
1982, 1986, 1990
Игорь АКИНФЕЕВ
2014, 2018
1966, 1970
Виктор ЧАНОВ
Также Акинфеев, проведя 111-й матч в форме национальной команды, вплотную подобрался к нападающему Олегу Блохину по числу игр за сборную. Большее число встреч имеют в своем активе только защитники Сергей Игнашевич (127) и Виктор Онопко (113). (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры по матчам за сборную России
Игрок
Матчи
Сергей ИГНАШЕВИЧ
2002-2018
Виктор ОНОПКО
1992-2004
Олег БЛОХИН
1972-1988
Игорь АКИНФЕЕВ
2004-н.в.
2003-2016
Ринат ДАСАЕВ
1979-1990
Александр КЕРЖАКОВ
2002-2016
1961-1971
Россия — Хорватия
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