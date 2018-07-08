Бузова — о поражении сборной России: мой-то забил, жду предложения

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поблагодарила сборную России за выступление на чемпионате мира — 2018, а также подтвердила сказанные ранее слова, согласно которым она ждёт предложения от полузащитника национальной команды Дениса Черышева

«Я, несмотря на то, что мы проиграли… Я не знаю. Мой-то забил. Я от своих слов не отказываюсь, я жду предложения. Спасибо нашим ребятам, за игру спасибо, за историю спасибо, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись, улыбались, и вне зависимости от результатов вы для нас уже герои», — сказала Бузова.

Сборная России на чемпионате мира — 2018 сумела добраться до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступила Хорватии.