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Бузова — о поражении сборной России: мой-то забил, жду предложения
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Бузова — о поражении сборной России: мой-то забил, жду предложения 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поблагодарила сборную России за выступление на чемпионате мира — 2018, а также подтвердила сказанные ранее слова, согласно которым она ждёт предложения от полузащитника национальной команды Дениса Черышева.
«Я, несмотря на то, что мы проиграли… Я не знаю. Мой-то забил. Я от своих слов не отказываюсь, я жду предложения. Спасибо нашим ребятам, за игру спасибо, за историю спасибо, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись, улыбались, и вне зависимости от результатов вы для нас уже герои», — сказала Бузова.
Сборная России на чемпионате мира — 2018 сумела добраться до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступила Хорватии.
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