Генсек FIFA гордится достижениями России

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура опубликовала в своем Twitter сообщение, адресованное сборной России по футболу.

В микроблоге Самура отметила достойную игру российской команды на мундиале.

«Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!», — написала генсек FIFA.

7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии. Ни основного, ни дополнительного времени не хватило, чтобы определить победителя, поэтому исход поединка решила серия послематчевых пенальти. В упорной борьбе Хорваты вырвали победу у сборной России и свое право пройти в полуфинал. Сборная России больше не будет принимать участие в ЧМ-2018, но ее результат является лучшим за всю историю команды.

Футбольные болельщики всю ночь праздновали на московских улицах игру российской сборной против хорватов. Российская команда уступила в этой встрече, но фанаты все равно называют ее лучшей командой и радуются потрясающей игре наших футболистов.