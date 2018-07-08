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Генсек FIFA гордится достижениями России
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Генсек FIFA гордится достижениями России 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура опубликовала в своем Twitter сообщение, адресованное сборной России по футболу.
В микроблоге Самура отметила достойную игру российской команды на мундиале.
«Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!», — написала генсек FIFA.
7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии. Ни основного, ни дополнительного времени не хватило, чтобы определить победителя, поэтому исход поединка решила серия послематчевых пенальти. В упорной борьбе Хорваты вырвали победу у сборной России и свое право пройти в полуфинал. Сборная России больше не будет принимать участие в ЧМ-2018, но ее результат является лучшим за всю историю команды.
Футбольные болельщики всю ночь праздновали на московских улицах игру российской сборной против хорватов. Российская команда уступила в этой встрече, но фанаты все равно называют ее лучшей командой и радуются потрясающей игре наших футболистов.
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