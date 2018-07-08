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Диего Годин: Мы ехали в Россию за более высоким результатом
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Диего Годин: Мы ехали в Россию за более высоким результатом 

Советский спорт 6 часов назад
— Испытываю большое разочарование от результата матча и гордость за всю нашу команду по итогам турнира. Мы сделали всё, что могли. Считаю, что четвертьфинал — хороший результат. Но матч с Францией с самого начала пошел не по нашему плану. Мы первыми пропустили, старались организовать атаки на ворота соперника, но французы очень хорошо оборонялись.
Мы ехали в Россию за более высоким результатом. Хотели бороться за самые высокие места. Считаю, что в матче с Португалией (2:1) мы показали отличную игру и доказали, что способны играть на победу со всеми. Но Франция — очень сильная команда. Она обладает большими мастерами и хорошо готова тактически. А в таких противостояниях победитель всегда один. К сожалению, в этот раз им оказались не мы, — цитируют Година "Известия".
В четвертьфинале сборная Уругвая потерпела поражение от команды Франции (0:2).
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