Диего Годин: Мы ехали в Россию за более высоким результатом

— Испытываю большое разочарование от результата матча и гордость за всю нашу команду по итогам турнира. Мы сделали всё, что могли. Считаю, что четвертьфинал — хороший результат. Но матч с Францией с самого начала пошел не по нашему плану. Мы первыми пропустили, старались организовать атаки на ворота соперника, но французы очень хорошо оборонялись.

"Известия". Мы ехали в Россию за более высоким результатом. Хотели бороться за самые высокие места. Считаю, что в матче с Португалией (2:1) мы показали отличную игру и доказали, что способны играть на победу со всеми. Но Франция — очень сильная команда. Она обладает большими мастерами и хорошо готова тактически. А в таких противостояниях победитель всегда один. К сожалению, в этот раз им оказались не мы, — цитируют Година

В четвертьфинале сборная Уругвая потерпела поражение от команды Франции (0:2).