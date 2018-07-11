Маруан Феллайни: Сейчас мы очень расстроены из-за результата матча с Францией

— Это была тактическая игра. Угловые, свободные удары — вот возможности забить гол, и они это сделали. Мы знали, что опасность будет исходить от них. У нас были шансы забить, мы больше владели мячом, создавали моменты. Мы очень расстроены.

— Какое будущее у этой команды? — Нам нужно продолжать, у нас много молодых, хороших игроков, — приводит слова Феллайни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира сборная Бельгии уступила французам со счетом 0:1. Единственный гол на 51 минуте забил Самюэль Умтити.

В финале французы встретятся с победителе матча Хорватия — Англия, который пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Бельгийцы матч за третье место проведут 15 июля в Петербурге.