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Хабиб Нурмагомедов: Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем ЧМ
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Хабиб Нурмагомедов: Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем ЧМ 

Советский спорт 11 часов назад
«Считаю, это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола. Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.
Это было великолепное путешествие сборной России, на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (моё мнение) Уверен, что очень много детей, по всей стране, смотрели и брали с вас пример. #молодцы
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
7 Июл 2018 в 2:33 PDT  Напомним, сборная России покинула турнир, проиграв в ¼ финала команде Хорватии (2:2, 3:4 пен).
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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