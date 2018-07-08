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На футболиста «Лацио» Иммобиле напали с ножом в Италии
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На футболиста «Лацио» Иммобиле напали с ножом в Италии 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал жертвой нападения фаната во время отдыха в Франкавилла-аль-Маре.
Незнакомец начал конфликт с другом Иммобиле, а затем напал на всю компанию футболиста с ножом в руках, сообщает Il Messaggero.
Прохожие вмешались в ситуацию и преступник скрылся с места инцидента. Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионата.
Ранее защитник сборной Ирландии по футболу и английского клуба «Ньюкасл» Киран Кларк подвергся нападению в одном из баров испанского города Магалуф на острове Мальорка.
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