Газинский: спасибо, болельщики! Я горд быть частью этой великой страны!

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился эмоциями после поражения в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне уступили команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (2:2, по пенальти — 3:4).

«Опустошение на душе… Спасибо, команда! Спасибо, болельщики! Я горд быть частью этой великой страны!», — написал Газинский в своём «инстаграме».

Фото также доступно на странице Газинского в сети «Инстаграмм».

Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.