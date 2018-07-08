Ещё
Газинский: спасибо, болельщики! Я горд быть частью этой великой страны!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газинский: спасибо, болельщики! Я горд быть частью этой великой страны! 

Чемпионат.com 10 часов назад
Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился эмоциями после поражения в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне уступили команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (2:2, по пенальти — 3:4).
«Опустошение на душе… Спасибо, команда! Спасибо, болельщики! Я горд быть частью этой великой страны!», — написал Газинский в своём «инстаграме».
Фото также доступно на странице Газинского в сети «Инстаграмм».
Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.
Чемпионат.com: последние новости
Россия – Хорватия, 7 июля. Фёдор Смолов – одно из главных разочарований ЧМ Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин Кокорин: спасибо ребятам за этот турнир
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной50
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала805
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть22
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России49
Смолов взбесил россиян291
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение