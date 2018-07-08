Газзаев: выступление сборной России на ЧМ-2018 можно назвать успешным

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев назвал успешным выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу, передает ТАСС

"Этот чемпионат мира показал, что у сборной России есть команда, способная на высокие достижения. Мы совершили очень большой прорыв в плане психологии. Мы сейчас на пути к тому, чтобы постоянно играть на равных с самыми сильными командами мира", — заявил Газзаев.

Россия уступила Хорватии в четвертьфинале мундиаля в серии послематчевых пенальти.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее экс-тренер «Динамо» похвалил сборную России за матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.