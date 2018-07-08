Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018

Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов подвел итоги выступления на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Тяжело подобрать какие-то слова… Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить!" — написал Кутепов в своем инстаграме.

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