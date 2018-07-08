Ещё
Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кутепов поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов подвел итоги выступления на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Тяжело подобрать какие-то слова… Чемпионат мира для нас закончился. Но это было лучшее время, это были незабываемые моменты, этим нужно дорожить!" — написал Кутепов в своем инстаграме.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов прокомментировал нереализованный пенальти в четвертьфинале чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
ФИФА собирает доказательства по делу хорватов Виды и Вукоевича Защитник сборной Хорватии объяснил провокационную видеозапись о Украине Газзаев: выступление сборной России на ЧМ-2018 можно назвать успешным
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала786
Слепаков обратился к футболистам сборной34
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России45
Смолов взбесил россиян289
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение