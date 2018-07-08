Сборная России прилетела в Москву 

Сборная России прибыла в Москву после проигрыша команде Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
Видео также доступно на странице сборной России в «Твиттере».
Напомним, что в основное время матча счёт на 31-й минуте открыл Денис Черышев, а на 39-й сравнял Андрей Крамарич. В дополнительное время Домагой Вида вывел хорватов вперёд, однако Марио Фернандес восстановил равновесия на 115-й минуте. В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич. Чемпионат мира—2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч состоится 15 июля в Москве.