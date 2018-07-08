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Златко Далич: «Очень понравился Игнашевич. Столько лет человеку, а он так организует оборону!»
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Златко Далич: «Очень понравился Игнашевич. Столько лет человеку, а он так организует оборону!» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира с командой России (2:2, 4:3 — по пенальти). По его словам, российские футболисты прыгнули выше головы.
— Хочу поздравить Станислава Саламовича (Черчесов. — Прим. «СЭ») и российскую сборную с такой игрой, — сказал Далич. У нее своя игра, свой стиль. Она постоянно играет длинными передачами, — отметил Далич. — Дзюба постоянно помогает игрокам средней линии. Россия забила красивые голы. Эта команда постоянно борется, играет как единый организм, очень много бегает на этом чемпионате. Очень консолидированно играет. Думаю, что российские футболисты прыгнули выше головы, еще и потому, что их так поддерживали болельщики.
Головин очень быстрый игрок, Игнашевич очень понравился. 39 лет человеку (Игнашевичу столько исполнится 14 июля. — Прим. «СЭ»), а он так организует оборону, можете себе представить?! — добавил тренер.
— Показалось, что у команды вышел пар перед концом игры. Просто энергии не хватило?
— В дополнительное время было очень трудно играть, поскольку и Модрич, и Ракитич, и Врасалько провели очень длинный сезон, и трудно было диктовать темп. Не хватало физической мощи. Может, что-то изменим с Англией. Думаю, надо будет немножко изменить состав.
— Вы сами назначали игроков на пенальти?
— Вида сказал, что сделает это, поэтому я его поставил. Лука Модрич как капитан и лидер должен был ударить, Ракитич — тоже. Мы быстро договорились, все поддержали своих товарищей. Субашич взял один 11-метровый, как вы видите. Они еще раз проявили волю.
— По сравнению с предыдущей игрой вы изменили схему, выпустили двух форвардов. Можете объяснить свою идею?
— Моя идея заключалась в том, чтобы мы атаковали. У нас четыре игрока шли вперед, они искали пространство, но в первом тайме не очень получилось. Нам не хватало сил в середине. Субашич хорошо играл, но это не в нашем стиле, когда вратарь играет за команду. Введя третьего полузащитника в центре поля, мы перехватили инициативу. Один из форвардов, Крамарич, забил. Российская сборная играла очень компактно, зажимала нас. Во втором тайме мы сделали изменения, лучше играли в пас и владели мячом. Думаю, мы заслужили эту победу. (Игорь РАБИНЕР)
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