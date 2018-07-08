ЧМ-2018 по футболу. Итоги игрового дня. Суббота, 7 июля

В субботу определился полный состав полуфиналистов чемпионата мира по футболу в России. К сборным Франции и Бельгии присоединились команды Англии и Хорватии, которые переиграли шведов и россиян соответственно.

Сборные России и Хорватии, как и в своих матчах 1/8 финала, не выявили победителя в основное и дополнительное время. Первые 90 минут встречи завершились со счетом 1:1. За два дополнительных тайма по 15 минут команды также обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.

Игра, которая проходила в Сочи на стадионе «Фишт», дошла до серии пенальти, в которой сильнее оказались хорваты. Вратарь Даниел Субашич отразил первый же удар в исполнении Федора Смолова , позднее Акинфеев парировал удар Матео Ковачича . Решающим оказался промах Фернандеса, который целился в левый нижний угол ворот, но ударил мимо.

"Хорватам по силам выйти в финал ЧМ"

Хорватская сборная на текущем чемпионате мира выиграла все три матча группового этапа. Подопечные Златко Далича переиграли команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). В 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти оказались сильнее датчан.

Сборная Хорватии в последний раз принимала участие в полуфинале чемпионата мира на турнире во Франции в 1998 году. Тогда хорваты проиграли будущим обладателям трофея и хозяевам первенства французам со счетом 1:2, после чего в матче за третье место оказались сильнее команды Нидерландов (2:1). Лучшим бомбардиром того чемпионата мира с шестью голами стал нынешний президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер

Он желает превзойти лучшее достижение в истории хорватской сборной на чемпионате мира в России. «Ощущение победы прекрасное, мы все очень довольны. Теперь у нас впереди матч со сборной Англии. Они сильно изменились за эти годы, и мне это нравится, но уступать им мы не планируем», — сказал Шукер.

Защитник Домагой Вида сообщил, что футболисты сборная Хорватии будут готовы к игре с англичанами. Такую же уверенность выразил и лучший игрок четвертьфинала с российской командой Лука Модрич . «Будет сложный и плотный матч, как и любой другой матч на этом турнире. У нас на день меньше на восстановление, но я уверен, что мы хорошо подготовимся», — отметил капитан хорватской сборной.

Англичане сыграют в полуфинале впервые за 28 лет В первом полуфинале игрового дня сборная Англии в Самаре обыграла команду Швеции со счетом 2:0. Счет в матче на 30-й минуте после подачи углового открыл центральный защитник Гарри Магуайер. На 58-й минуте преимущество англичан удвоил Деле Алли.

Утром со сборной Швеции приключился небольшой конфуз. Команду в полном составе разбудили из-за ложной пожарной тревоги и попросили эвакуироваться на улицу. По словам президента Шведского футбольного союза Карла-Эрика Нильссона, уже спустя 45 секунд команда вернулась в гостиницу.

Англичане с самого начала первого тайма захватили инициативу и больше владели мячом. В результате одна из многочисленных подач в штрафную площадку шведов с угловых закончилась голом Магуайера. Сборная Англии могла увеличить преимущество в счете еще в первом тайме, но вратарь шведской команды Робин Ольсен не позволил реализовать выход один на один Рахиму Стерлингу . В начале второй половины встречи игра не изменилась, и на 58-й минуте англичане добились своего после подачи Джесси Лингарда на дальнюю штангу и удара головой Алли.

В дальнейшем шведы пытались переломить ход матча и создали несколько неплохих моментов, но великолепно действовал вратарь англичан Джордан Пикфорд , признанный лучшим игроком встречи. «Нам нужно благодарить своего голкипера, он спас нас в ключевых моментах. Для меня он прототип того, что должен представлять собой современный вратарь, ведь то, как он быстро работал в воротах и делал сейвы в самые напряженные моменты, направлял игру, раздавал замечательные пасы, является эталоном игры вратаря», — сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

"Мы столкнулись с хорошим соперником, но не показали свой лучший уровень. В первые 30 минут мы контролировали матч, а потом англичане забили с углового, это нас отбросило назад, нам пришлось атаковать против пяти защитников соперника. Но даже несмотря на это у нас было три отличные возможности забить, но сделать этого не удалось", — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 — пенальти).

Статистика

Полуфинальный матч между сборными Хорватии и Англии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники». Днем ранее в Санкт-Петербурге за путевку в финал поборются команды Бельгии и Франции.