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Задумчивые шахматисты, сова из Хогвартса и египетский болельщик: выбираем лучшее фото июня на E1.RU
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Задумчивые шахматисты, сова из Хогвартса и египетский болельщик: выбираем лучшее фото июня на E1.RU 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
Первый летний месяц подошёл к концу, и фотографии в нашей рубрике «Фото дня» разделились на снимки с красивыми закатами и рассветами и яркими иностранными болельщиками (да, чемпионат мира по футболу на две недели захватил наш город). Но поскольку работы фотокорреспондентов Е1.RU в конкурсе не участвуют, то тема рассветов победила. Так что, давайте любоваться.
Выбирайте фото, которое вам понравилось, а его автор, по вашему мнению, заслужил небольшой подарочек от Е1.RU.
Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день и не по разу. Заметили что-то необычное, сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство, иначе кому потом вручать подарок?
Лучшей фотографией мая стал снимок шокированной белки. Фото с белками частенько занимают первые места, уж больно они милые.
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