Задумчивые шахматисты, сова из Хогвартса и египетский болельщик: выбираем лучшее фото июня на E1.RU

Первый летний месяц подошёл к концу, и фотографии в нашей рубрике «Фото дня» разделились на снимки с красивыми закатами и рассветами и яркими иностранными болельщиками (да, чемпионат мира по футболу на две недели захватил наш город). Но поскольку работы фотокорреспондентов Е1.RU в конкурсе не участвуют, то тема рассветов победила. Так что, давайте любоваться.

Выбирайте фото, которое вам понравилось, а его автор, по вашему мнению, заслужил небольшой подарочек от Е1.RU.

Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день и не по разу. Заметили что-то необычное, сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство, иначе кому потом вручать подарок?

Лучшей фотографией мая стал снимок шокированной белки. Фото с белками частенько занимают первые места, уж больно они милые.