Капитан «Спартака» на признал поражения сборной и побрился налысо

Чуда, как уже рассказывал Пятый канал, не случилось — мы проиграли по итогам послематчевых пенальти. Однако знаменитый футболист решил, что формальный проигрыш нашей национальной команды — не повод не держать слово. И опубликовал у на своей странице в Facebook видеоролик, на котором коллеги Глушакова по команде лишают его голову волосяного покрова с помощью машинки.

Пользователи уже оценили смелый поступок футболиста — большинство комментариев под роликом носят позитивный характер.

Ранее Пятый канал рассказывал об обетах и прочих обещаниях, которые накануне блистательного матча давали наши сограждане и даже организации. Так Центробанк РФ пообещал, в случае выхода нашей сборной в полуфинал выпустить монету — «полтину», точнее половину рубля — номиналом в 1/2 рубля.