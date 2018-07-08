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Капитан «Спартака» на признал поражения сборной и побрился налысо
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Капитан «Спартака» на признал поражения сборной и побрился налысо 

Пятый канал 9 часов назад
Фото: Пятый канал
Чуда, как уже рассказывал Пятый канал, не случилось — мы проиграли по итогам послематчевых пенальти. Однако знаменитый футболист решил, что формальный проигрыш нашей национальной команды — не повод не держать слово. И опубликовал у на своей странице в Facebook видеоролик, на котором коллеги Глушакова по команде лишают его голову волосяного покрова с помощью машинки.
Пользователи уже оценили смелый поступок футболиста — большинство комментариев под роликом носят позитивный характер.
Ранее Пятый канал рассказывал об обетах и прочих обещаниях, которые накануне блистательного матча давали наши сограждане и даже организации. Так Центробанк РФ пообещал, в случае выхода нашей сборной в полуфинал выпустить монету — «полтину», точнее половину рубля — номиналом в 1/2 рубля.
Фигуристка и чемпионка Олимпиады Аделина Сотникова обещала перекраситься в блондинку и набить татуировку. Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в своем Twitter написал, что будет играть DJ-сет в майке сборной и кокошнике, если россияне победят.
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