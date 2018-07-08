Болельщики из стран Содружества расстроены поражением России

Cотни тысяч болельщиков переживали за российскую команду в фан-зонах стран СНГ, сообщает телеканал «МИР 24».

Крики болельщиков в столице Таджикистана не утихали от первой до последней секунды матча. Людей было настолько много, что у огромного экрана просто не хватало мест. Кто-то стоял, сидел на асфальте, газоне или на коврике, принесенном из дома. Хоть все и ждали победы от российской сборной, но все же признали, что результат хороший.

Белорусские болельщики не остались в стороне. Российскую команду они поддерживали дома, в барах или в фан-зоне. После завершения матча эмоций не скрывали. Многие плакали — и от радости, и от печали.

«Всей республикой можно сказать болели, всей Россией. К сожалению, не получилось, но не теряем решимости. Болеем дальше», — призвал болельщик Батрас из Владикавказа.

«Это было очень феерично, я не жалею, что пришла именно сюда, а не сидела дома у телевизора. Очень было здорово, так что спасибо нашим за игру, они молодцы», — считает минчанка Полина.

«В ¼ они боролись, молодцы. Несмотря на то, что они проиграли, красавчики, просто красавчики. Они показали, что в России есть футбол», — отметил другой белорусский болельщик.

Россияне в серии пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018. В полуфинале ЧМ сыграют четыре команды. 10 июля Бельгия встретится с Францией, а на следующий день состоится матч между сборными Англии и Хорватии.

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