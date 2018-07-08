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Видео дня: животные выбежали на футбольное поле и остановили игру
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Видео дня: животные выбежали на футбольное поле и остановили игру 

Letidor.ru 9 часов назад
Фото: Letidor.ru
Этим пушистикам можно все, даже остановить игру футболистов на мировых Чемпионатах. Смотрите сами!
Сейчас все говорят только о футболе, потому что домашний Чемпионат мира — это настоящий праздник не только для фанатов футбола, но и для всей страны.
Мы, конечно, не могли обойти футбольную тему стороной и подобрали для вас самые интересные ролики. Вчера вы увидели видео о детях знаменитых футболистов, а сегодня мы вам покажем поистине смешное видео, главными героями которого стали животные.
Вы когда-нибудь видели, чтобы собака выбежала на поле и остановила своим присутствием игру известных футбольных команд? А кошку? Может быть, белку?
Эти пушистики не знают ограничений и правил и с удовольствием этим пользуются.
Вы только посмотрите, как собака гоняет по полю игрока, как кошка устроила на поле забег и как появление чайки поставило всех в тупик.
Эти и другие смешные случаи ждут вас в нашей видеоподборке про животных, которые заставили понервничать футболистов и болельщиков. Скорее смотрите!
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