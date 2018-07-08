Глеб: на своём прощальном матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави и Месси

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб , известный по выступлениям за «Арсенал» и «Барселону», поделился мнением о своем возможном прощальном матче.

«В июне я побывал на прощальном матче Томаша Росицкого. Испытал прилив ностальгии — встретились старые друзья. Со многими уже долго не виделись — с тех пор, как играли за «Арсенал».

Я уже тоже задумывался о прощальном матче. Поэтому расспрашивал Томаша о подробностях. Он сказал, что все организационные расходы взяли на себя Puma и Федерация футбола Чехии. Она приурочила это и к уходу Томаша, и получился заодно матч для бывших игроков сборной Чехии. Росицки сказал, что сам бы не организовал — очень дорого. У меня есть желание в перспективе организовать подобное, но то, что я видел по уровню организации, стоит очень больших денег. Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось. Вторая команда — из игроков сборной Беларуси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата», — пишет Глеб в своём блоге на scorum.me.