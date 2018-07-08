Сироткин и Стролл не справились с управлением в квалификации из-за обновлений аэродинамики

Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу отметил, что в команде разобрались с причинами разворотов Лэнса Стролла и Сергея Сироткина в квалификации «Гран-при Великобритании». Дело было в обновлении аэродинамики, из-за которого машина резко теряла прижимную силу после отключения DRS.

— Я извиняюсь перед Строллом и Сироткиным за то, что мы не дали им достойной техники, — цитирует Autosport Лоу. — Этот элемент работает не так, как мы предполагали. Обновление заднего антикрыла было частью более широкой программы обновлений, которая должна была нас вернуть на прежние позиции.