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Сироткин и Стролл не справились с управлением в квалификации из-за обновлений аэродинамики
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Сироткин и Стролл не справились с управлением в квалификации из-за обновлений аэродинамики 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Технический директор «Уильямса» Пэдди Лоу отметил, что в команде разобрались с причинами разворотов Лэнса Стролла и Сергея Сироткина в квалификации «Гран-при Великобритании». Дело было в обновлении аэродинамики, из-за которого машина резко теряла прижимную силу после отключения DRS.
— Я извиняюсь перед Строллом и Сироткиным за то, что мы не дали им достойной техники, — цитирует Autosport Лоу. — Этот элемент работает не так, как мы предполагали. Обновление заднего антикрыла было частью более широкой программы обновлений, которая должна была нас вернуть на прежние позиции.
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