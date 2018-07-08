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Елена Исинбаева: «До начала чемпионата мира скептически относилась к перспективам сборной России»
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Елена Исинбаева: «До начала чемпионата мира скептически относилась к перспективам сборной России» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева — о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Россияне дошли до 1/4 финала, где уступили сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).
— Скажу честно, к началу чемпионата мира я скептически относилась к нашим перспективам, с их первыми победами мы думали — может это случайность, может соперник слаб, может просто родные стены помогают? Но они слышали своих болельщиков, слышали всю страну. В моем восприятии сборной переломным моментом стал матч с испанцами — они не поиграть в футбол вышли, они шли за победой, каждый отдал все и шел до конца. И я горжусь, что к этому результату их привел Станислав Черчесов — наш, российский тренер, — цитирует спортсменку ТАСС. — Они поверили в себя, и мы верим в них всем сердцем. Да, мы расстроены, что не дошли до полуфинала, но выложились ребята на двести процентов — они второй раз подряд играли 120 минут, и это не была беготня из стороны в сторону, это был настоящий футбол, с тактикой, с напором, с навязыванием своего футбола. Я горжусь нашей командой, она показала на этом чемпионате мира лучшее, на что была способна!
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Россия — Хорватия
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