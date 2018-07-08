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Россияне об игре Смолова на ЧМ: «европейским клубам не нужны пешеходы»
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Россияне об игре Смолова на ЧМ: «европейским клубам не нужны пешеходы» 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несмотря на поражение сборной России в матче с Хорватией, многие эксперты сошлись во мнении, что наша команда «перевыполнила план», достигнув достаточно серьезного результата. Однако, были высказаны претензии к отдельным игрокам, личные страницы которых после окончания матча массово набирали негативные комментарии.
Так, на странице Instagram Федора Смолова жители устроили настоящее «линчевание» игроку футбольного клуба «Краснодар». Подписчики, не стесняясь использовать грубую нецензурную брань, раскритиковали, по их мнению, откровенно вялую и неубедительную игру на протяжении всех матчей сборной России.
Вспомнили болельщики заявление Смолова о том, что «мундиаль надо отыграть так, чтобы по окончанию получать предложения от европейских клубов». С учетом не реализованного пенальти, малой скорости игры и отсутствия запоминающихся моментов игрока, подписчики отметили, что «пешеходы европейским клубам не нужны».
Если говорить об основном клубе Смолова, то Сергей Галицкий (директор ФК «Краснодар» — прим. редакции) неоднократно заявлял о том, что в ближайшее время все игроки будут воспитанниками местной футбольной школы. В качестве показателя уровня подготовки он приводил Смолова.
Стоит отметить, что были и те, кто поддержал Смолова и остальных игроков сборной, отметив, что за всю историю существования России — такой результат достигнут впервые.
Напомним, Смолов и Фернандес не сумели поразить ворота в серии послематчевых пенальти.
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