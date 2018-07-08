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Глеб Никитин: «Наши ребята лучшие! Денис — Нижний гордится тобой!»
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Глеб Никитин: «Наши ребята лучшие! Денис — Нижний гордится тобой!» 

Нижегородская правда 8 часов назад
фото Павла НовиковаГлеб Никитин: «Наши ребята лучшие! Денис — Нижний гордится тобой!»В Сочи на стадионе «Фишт» сборная России по футболу уступила сборной Хорватии в 1/4 Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. Первый гол в упорной игре забил уроженец Нижнего Новгорода — Денис Черышев.
«Гол Дениса Черышева сделал счастливой всю страну и Нижний Новгород в особенности», — отметил глава Нижегородской областиГлеб Никитин. «Денис стал одним из ярчайших игроков Чемпионата мира. Жаль, что ему не удалось до конца сыграть во встрече с Хорватией. Сборная России заканчивает борьбу на мундиале, но в наших сердцах навсегда останутся лучшие моменты первенства. Наша команда вписала себя в историю Чемпионата мира — мы в восьмерке лучших команд планеты! Хочется сказать спасибо всем игрокам и Черышеву в особенности. Денис — Нижний гордится тобой! На твоем примере и на базе новой спортивной инфраструктуры мы будем формировать новую генерацию игроков, которые точно смогут проявить себя в российских клубах, на континентальных и мировых первенствах. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи, чтобы закрепить имя Нижнего Новгорода на футбольной карте планеты», — добавил Глеб Никитин.
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