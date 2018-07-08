На Батшуайи появился претендент из Испании

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи попал в сферу интересов испанского клуба.

Как сообщает Goal.com, в услугах футболиста заинтересована «Севилья».

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Батшуайи провел в аренде в дортмундской «Боруссии».