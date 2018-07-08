Ещё
Три сборные приглашают Сампаоли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три сборные приглашают Сампаоли 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Три сборные заинтересованы в услугах наставника Аргентины Хорхе Сампаоли.
Как сообщает Todomercadoweb, речь идет о национальных командах Коста-Рики, Мексики и США.
Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Аргентины в 1/8 финала уступила Франции.
Soccer News: последние новости
Перишич: "Я должен давать команде гораздо больше" Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией киевскому "Динамо" и Украине "Манчестер Юнайтед" претендует на трансферную цель "Ливерпуля"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала800
Слепаков обратился к футболистам сборной43
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть22
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России47
Смолов взбесил россиян291
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение