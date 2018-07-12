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Черышев благодарен Никитину за предложение возглавить ФК «Нижний Новгород»
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Черышев благодарен Никитину за предложение возглавить ФК «Нижний Новгород» 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Новый главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев сообщил журналистам, что благодарен врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину за предложение возглавить клуб.
В среду экс-нападающий сборной России и отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев был назначен на пост главного тренера клуба «Нижний Новгород».
"Я очень сильно благодарен руководству Нижегородской области, всем, кто в меня верил, за то, что пригласили на эту должность. Как только Глеб Никитин предложил мне возглавить клуб — я даже не раздумывал. Нижний Новгород — это мой дом, и мне будет помогать мой опыт европейского уровня", — сказал Черышев.
Он добавил, что уже обсуждал с врио губернатора развитие нижегородского футбола. Одной из задач, которую видит Черышев в этом направлении, является наполняемость построенного в Нижнем Новгороде к чемпионату мира стадиона, «которым город по праву может гордиться».
Ранее Черышев возглавлял саранскую «Мордовию», павлодарский «Иртыш», молодежную команду санкт-петербургского "Зенита" и нижегородскую «Волгу». Также он входил в тренерский штаб испанской «Севильи», работал тренером в детской команде мадридского "Реала" и занимал пост спортивного директора в новосибирской «Сибири».
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