Дмитрий Черышев: Я счастлив, что пацаны дошли до такого и сделали результат

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Напомним, сборная России потерпела поражение от команды Хорватии (2:2, 3:4 пенальти) в ¼ финала чемпионата мира. Это лучшее выступление российской команды в истории чемпионатов мира.

«У нас есть команда! Как можно кого-то выделять? Я счастлив, что пацаны дошли до такого и сделали результат», — приводит слова Черышего-старшего Sport24.ru.

Отметим, что Денис на этом чемпионате мира забил три гола в четырех матчах.