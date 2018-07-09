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Отец нижегородской звезды ЧМ может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород»
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Отец нижегородской звезды ЧМ может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород» 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018, футболист и тренер Дмитрий Черышев может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород». Об этом сообщает РБК-НН, ссылаясь на свои источники. По их информации Дмитрий Черышев может приступить к своим новым обязанностям со следующей недели.
Мы связались с руководством пресс-центра ФК «Нижний Новгород» и нам ответили, что подобной информацией они не владеют и ничего сказать не могут.
Сам Дмитрий Черышев информацию не подтверждает, но и не отрицает. Об этом сообщило РИА «Время Н».
— Ничего пока не могу вам сказать, — заявил он РИА «Время Н».
Ранее на уровне ФНЛ в преддверии нового игрового сезона было принято решение о возвращении названия «Нижний Новгород» нижегородскому футбольному клубу «Олимпиец». Первый матч в новом сезоне наша команда сыграет 17 июля с ФК «Мордовия». Это интересное противостояние, поскольку в прошлом Дмитрий Черышев как раз был тренером ФК «Волга» из Нижнего Новгорода и ФК «Мордовия», а также молодёжной команды ФК «Зенит».
Также мы писали, что уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев, сын Дмитрия Черышева, забил дубль сборной Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018 и был признан лучшим игроком этой встречи.
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