Отец нижегородской звезды ЧМ может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород»

Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018, футболист и тренер Дмитрий Черышев может стать главным тренером ФК «Нижний Новгород». Об этом сообщает РБК-НН, ссылаясь на свои источники. По их информации Дмитрий Черышев может приступить к своим новым обязанностям со следующей недели.

Мы связались с руководством пресс-центра ФК «Нижний Новгород» и нам ответили, что подобной информацией они не владеют и ничего сказать не могут.

Сам Дмитрий Черышев информацию не подтверждает, но и не отрицает. Об этом сообщило РИА «Время Н».

Ранее на уровне ФНЛ в преддверии нового игрового сезона было принято решение о возвращении названия «Нижний Новгород» нижегородскому футбольному клубу «Олимпиец». Первый матч в новом сезоне наша команда сыграет 17 июля с ФК «Мордовия». Это интересное противостояние, поскольку в прошлом Дмитрий Черышев как раз был тренером ФК «Волга» из Нижнего Новгорода и ФК «Мордовия», а также молодёжной команды ФК «Зенит»