ЧМ романтический: болельщики играют свадьбы на Никольской

Некоторым футбольным болельщикам чемпионат запомнится не только накалом страстей на игровом поле, но и романтичными лав-стори. Сделать предложения руки и сердца прямо во время проведения мундиаля решили самые оригинальные болельщики, сообщает телеканал «МИР 24».

Одними из первых создали новую семью россияне — молодой человек вручил своей избраннице кольцо в самом центре Москвы, на Никольской улице. Его поступок был с радостью встречен мексиканскими фанатами.

Они же, к слову, уже на следующий день отмечали бракосочетание своего соотечественника. Он также решился на такой ответственный шаг прямо во время матча между сборными Мексики и Бразилии.

Еще одна свадьба накануне прошла в Англии. Невеста запретила гостям смотреть матч национальной сборной с командой Швеции, после чего гости отказались приходить на церемонию.

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