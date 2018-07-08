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ЧМ романтический: болельщики играют свадьбы на Никольской
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ЧМ романтический: болельщики играют свадьбы на Никольской 

Мир24 8 часов назад
Некоторым футбольным болельщикам чемпионат запомнится не только накалом страстей на игровом поле, но и романтичными лав-стори. Сделать предложения руки и сердца прямо во время проведения мундиаля решили самые оригинальные болельщики, сообщает телеканал «МИР 24».
Одними из первых создали новую семью россияне — молодой человек вручил своей избраннице кольцо в самом центре Москвы, на Никольской улице. Его поступок был с радостью встречен мексиканскими фанатами.
Они же, к слову, уже на следующий день отмечали бракосочетание своего соотечественника. Он также решился на такой ответственный шаг прямо во время матча между сборными Мексики и Бразилии.
Еще одна свадьба накануне прошла в Англии. Невеста запретила гостям смотреть матч национальной сборной с командой Швеции, после чего гости отказались приходить на церемонию.
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